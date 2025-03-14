В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение

На территории Северной Осетии объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Отмечается, что 14 и 15 марта в горных районах республики будет лавиноопасно. В связи с этим на территории Алагирского района прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением опор линий электропередачи, домов, автомобильных дорог, мостов и объектов инфраструктуры.

Спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать все необходимые меры безопасности. «Выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин», — говорится в сообщении.

Ранее трое туристов попали под лавину в горах Карачаево-Черкесской Республики. Инцидент произошел в Зеленчукском районе российского региона неподалеку от Софийского ущелья.

