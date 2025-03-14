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16:38, 14 марта 2025Силовые структуры

В прокуратуре раскрыли подробности стрельбы у детского сада в Новой Москве

Прокуратура контролирует проверку по факту стрельбы у детского сада в Москве
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В прокуратуре раскрыли подробности о стрельбе у детского сада в Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным ведомства, около частного детского учреждения на улице Липовый парк в Новой Москве поссорились бывшие супруги. Мужчина выстрелил в сопровождающего его экс-жену из травматического пистолета.

Дети не пострадали. Ход и результаты проверки по данному инциденту находятся на контроле в прокуратуре.

О стрельбе у частного детского сада в Коммунарке стало известно 14 марта.

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