В прокуратуре раскрыли подробности стрельбы у детского сада в Новой Москве

Прокуратура контролирует проверку по факту стрельбы у детского сада в Москве

В прокуратуре раскрыли подробности о стрельбе у детского сада в Новой Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным ведомства, около частного детского учреждения на улице Липовый парк в Новой Москве поссорились бывшие супруги. Мужчина выстрелил в сопровождающего его экс-жену из травматического пистолета.

Дети не пострадали. Ход и результаты проверки по данному инциденту находятся на контроле в прокуратуре.

О стрельбе у частного детского сада в Коммунарке стало известно 14 марта.

