В Раде заявили о противостоянии Ермака и Зеленского

Дубинский: Глава ОП Зеленского Ермак сливает президента

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак «сливает» украинского лидера, понимая его недоговороспособность. Такое заявление сделал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Очевидно, что Ермак сливает Зеленского. (...) Ермак просто выполняет отведенную ему роль — угодить русским и американцам на фоне недоговороспособного Зеленского», — заявил Дубинский.

По его словам, окружение Зеленского осознало, что он «тащит их в пропасть» и решило избавиться от украинского лидера. При этом нардеп отметил, что Ермак подходит на роль Брута.

Ранее Дубинский заявил, что значительная часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежит после перемирия на Украине. Перемирие, по словам Дубинского, не будет выгодно Украине именно по этой причине.