В России классный руководитель избила первоклассницу

В Липецке школьный учитель избила первоклассницу

В Липецке классный руководитель избила первоклассницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) в Telegram.

В этой связи СК начал доследственную проверку. Процессуальное решение будет принято по ее результатам.

Поводом для проверки стало распространившееся в соцсетях сообщение о применении насилия к ребенку. У девочки диагностировали ушиб мягких тканей лица.

Ранее в марте охранник одной из московских школ избил девочку дубинкой. Сначала он отказался пропускать школьницу, потому что она не надела бахилы. Когда это требование было выполнено, мужчина не изменил своего решения. При попытке школьницы пробраться через турникет охранник догнал ее и ударил в челюсть.