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19:20, 14 марта 2025Россия

В России нашли дело для пленных солдат ВСУ

Mаsh: Пленных солдат ВСУ могут отправить в Суджу для восстановления города
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут направить в Суджу Курской области для восстановления города. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Авторы инициативы — участники общественного движения «Ветераны России» — предложили перенять советский опыт. Они указали, что по окончании Великой Отечественной войны к восстановительным работам было привлечено около трех миллионов солдат стран, входивших в гитлеровскую коалицию.

По замыслу активистов, украинские пленные могли бы разбирать завалы, восстанавливать разрушенные здания и дороги и ремонтировать поврежденные гражданские объекты. В частности, речь идет о магазине «Пятерочка», который усилиями украинской пропаганды стал символом присутствия ВСУ на российской территории.

Минобороны официально сообщило об освобождении Суджи 13 марта. Город находился под контролем ВСУ с начала августа. Отступающие украинские войска оставили в городе большое количество бронетехники стран НАТО.

ЖЗЛ
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