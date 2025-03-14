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15:08, 14 марта 2025Россия

В России назвали необходимую для восстановления курских сел зону безопасности

Эксперт Иванов: Зона безопасности должна быть не менее 20 километров от границы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Безопасная зона за пределами границы с Курской областью должна быть не менее 20 километров. Это необходимо, чтобы защитить жителей и восстановить освобожденные населенные пункты, считает военный эксперт Олег Иванов, его цитирует ТАСС.

«Сейчас после освобождения Суджанского района будет, по всей видимости, активно вестись восстановление территории, строительство и социальных объектов, и инфраструктуры, и жилых домов. Нам очень важно, чтобы эта зона была, я думаю, что не менее 20, а желательно и 30 километров от границы, вглубь территории Украины», — сказал он.

По мнению эксперта, нужно сделать все возможное, чтобы жители приграничья больше не слышали взрывов и не были свидетелями атак беспилотников. Российские военнослужащие уже ведут соответствующую работу — успешно создают зону безопасности в Сумской области.

12 марта президент России Владимир Путин предложил «особо подумать» насчет создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Он подчеркнул, что задача России — полностью освободить территорию Курской области и восстановить положение вдоль линии государственной границы.

ЖЗЛ
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