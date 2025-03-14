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14:28, 14 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили позицию США по Крыму и Донбассу

Депутат Новиков: США может устроить присоединение новых территорий к России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

США могут учесть интересы России, касающиеся Крыма и других присоединенных территорий, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его словам, у Украины останется еще достаточно территорий, которые могут удовлетворить интересы Вашингтона.

«Если Вашингтон готов проявлять последовательность в урегулировании конфликта, он должен исходить из реальной обстановки. А она состоит в том, что ряд украинских регионов стал российским по нашей Конституции. И нужно быть нереалистичным политиком, считая, что Россия отступится от достигнутого уровня решения задач в зоне конфликта», — сказал Новиков.

Он также заметил, что сегодня у Москвы достаточно сильные переговорные позиции, связанные с успехами в зоне боевых действий. У стороны также есть требования по комплексному обеспечению безопасности и ограничению деятельности НАТО вблизи границ.

«И здесь США должны посмотреть, на чем они не собираются настаивать, где могут учесть интересы России. И заявления о том, что присоединенные территории сохранятся, вполне могут звучать из уст американской администрации, потому что это их устраивает. Остается еще достаточно большая территория Украины, где у Вашингтона свои экономические интересы», — объяснил депутат.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США допускают закрепление за Россией Крыма, а также новых территорий страны в рамках соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине. По его словам, обсуждается также и возможность невступления Украины в Североатлантический альянс.

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