Депутат Чепа: ВСУ в Курской области осталось два-три дня

Большая часть территории Курской области, оккупированной в ходе вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), уже освобождена, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его оценке, украинские силы продержатся в регионе не больше двух-трех дней.

«Весь этот террористический акт, который устроила Украина, был нужен для шантажа России. ВСУ планировали захватить город Рыльск, выйти на атомную электростанцию (АЭС), создать условия еще большей напряженности. Они собирались захватить большую часть территорий Курской области и, возможно, планировали атаки в других областях», — рассказал политик.

Результатом вторжения для ВСУ, по словам Чепы, стала не возможность надавить на Россию, а огромные людские жертвы и потеря территорий в перспективе. Депутат заметил, что реализовать план захвата российских территорий не помогли даже элитные войска и западные наемники.

«Наши войска потихоньку выходят на территорию Сумской области. Думаю, в ближайшие дни будут созданы "клещи", и останется только узкий проход для выхода остатка ВСУ. Вероятно, они продержатся не дольше двух-трех дней», — заключил Чепа.

13 марта Минобороны РФ заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта.