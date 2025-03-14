В России раскрыли судьбу брошенной ВСУ на поле боя техники

Коротченко: Брошенная на поле боя техника ВСУ является законным трофеем

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с RT раскрыл судьбу брошенной на поле боя техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, она является законным военным трофеем. «В любом военном конфликте передовые образцы иностранной военной техники представляли большой интерес — с точки зрения их дальнейшего изучения, анализа сильных и слабых сторон, а также повышения эффективности наших средств борьбы», — отметил эксперт.

Он добавил, что перед военными стоит задача эвакуировать технику противника с поля боя, чтобы потом передать ее в научно-исследовательские центры. Там ее изучат, чтобы в последующем улучшить российские системы поражения. Также образцы проанализируют на предмет возможного внедрения тех или иных решений.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал, что оставленная в Курской области часть техники ВСУ может теперь служить Вооруженным силам России (ВС РФ).

