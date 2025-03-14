В России высказались о ценности оставленной ВСУ под Курском лучшей техники

Депутат Колесник: Оставленная ВСУ под Курском техника может теперь служить ВС РФ

Оставленная Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области часть техники может теперь служить Вооруженным силам России (ВС РФ), считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так о ценности украинского вооружения депутат высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Повлияет это только так, что это усилит огневую мощь наших Вооруженных сил. Посмотрим, как эта техника устроена, что-то для себя возьмут, а то, что на ходу, будет использовано против противника. Но Abrams — это не лучшие танки. М-113 — не лучший БМП. Leopard 2A6 — это более-менее приличные танки, но и они горят», — рассказал Колесник.

Ранее обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс сообщил, что ВСУ оставили в Курской области часть своего лучшего вооружения. Так, по информации Экса, Российской армии удалось захватить танк Abrams американского производства, боевую машину Bradley и другие образцы военной техники.

13 марта командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов заявил, что Российская армия освободила все населенные пункты Курской области. По его оценкам, на зачистку города Суджа может уйти около десяти дней.