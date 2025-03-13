Командир «Ахмата» заявил об освобождении всех населенных пунктов Курской области

Алаудинов заявил, что освобождены все населенные пункты Курской области

Российские войска освободили все населенные пункты Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов в беседе с RT, опубликованной в Telegram.

«Все населенные пункты, которые являются территорией Российской Федерации, в принципе мы можем констатировать, что они уже освобождены», — сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, нужно быть готовыми к тому, что в ближайшие дни на территории региона будут находить оставшихся бойцов Вооруженных сил Украины. По его оценке, зачистка Суджи займет примерно 10 дней.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что операция по освобождению Курской области от противника вошла в завершающую стадию. По его словам, об этом командование группировки войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину.

О начале штурма Суджи стало известно 8 марта. Бойцы Вооруженных сил России пробрались в город по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. По последним данным, в операции приняли участие 800 военнослужащих из нескольких подразделений. Утром 12 марта российские военкоры и военблогеры заявили, что населенный пункт освобожден, а ВСУ покидают его территорию. Минобороны эту информацию пока не подтвердило.