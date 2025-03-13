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10:12, 13 марта 2025Россия

Алаудинов назвал сроки полной зачистки Суджи от ВСУ

Алаудинов: Зачистка Суджи от ВСУ будет проходить еще около десяти дней
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Зачистка территории Суджи от Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет продолжаться около десяти дней. Такие сроки назвал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в беседе с RT.

«Мы должны быть готовы, что где-то в подвалах, где-то еще в каких-то блиндажах мы будем все эти дни находить какие-то одиночные группы, может быть, вычищать эти все лесопосадки. Это тоже работа на ближайшие дней десть максимум», — сказал Алаудинов.

По его словам, Суджа обжата, внутри города идет зачистка. Успехи в освобождении приграничных районов Курской области, по его словам, стали возможны после операции «Поток».

Российские десантники проникли в тыл ВСУ в Судже по газовым трубам. В результате украинские подразделения практически без боя покинули самый крупный российский населенный пункт, который был оккупирован Украиной после вторжения в Курскую область в августе 2024 года. На фоне масштабного наступления России ВСУ лишились путей для бегства из Суджи. Город, по сообщениям из зоны боев, освобожден, сейчас российские военные ведут его зачистку.

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