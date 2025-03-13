Алаудинов назвал сроки полной зачистки Суджи от ВСУ

Алаудинов: Зачистка Суджи от ВСУ будет проходить еще около десяти дней

Зачистка территории Суджи от Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет продолжаться около десяти дней. Такие сроки назвал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в беседе с RT.

«Мы должны быть готовы, что где-то в подвалах, где-то еще в каких-то блиндажах мы будем все эти дни находить какие-то одиночные группы, может быть, вычищать эти все лесопосадки. Это тоже работа на ближайшие дней десть максимум», — сказал Алаудинов.

По его словам, Суджа обжата, внутри города идет зачистка. Успехи в освобождении приграничных районов Курской области, по его словам, стали возможны после операции «Поток».

Российские десантники проникли в тыл ВСУ в Судже по газовым трубам. В результате украинские подразделения практически без боя покинули самый крупный российский населенный пункт, который был оккупирован Украиной после вторжения в Курскую область в августе 2024 года. На фоне масштабного наступления России ВСУ лишились путей для бегства из Суджи. Город, по сообщениям из зоны боев, освобожден, сейчас российские военные ведут его зачистку.