Алаудинов назвал сроки полной зачистки Суджи от ВСУ

Зачистка территории Суджи от Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет продолжаться около десяти дней. Такие сроки назвал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в беседе с RT.
«Мы должны быть готовы, что где-то в подвалах, где-то еще в каких-то блиндажах мы будем все эти дни находить какие-то одиночные группы, может быть, вычищать эти все лесопосадки. Это тоже работа на ближайшие дней десть максимум», — сказал Алаудинов.
По его словам, Суджа обжата, внутри города идет зачистка. Успехи в освобождении приграничных районов Курской области, по его словам, стали возможны после операции «Поток».
Российские десантники проникли в тыл ВСУ в Судже по газовым трубам. В результате украинские подразделения практически без боя покинули самый крупный российский населенный пункт, который был оккупирован Украиной после вторжения в Курскую область в августе 2024 года. На фоне масштабного наступления России ВСУ лишились путей для бегства из Суджи. Город, по сообщениям из зоны боев, освобожден, сейчас российские военные ведут его зачистку.