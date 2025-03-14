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09:47, 14 марта 2025Интернет и СМИ

В США заявили об оставленной ВСУ в Курской области лучшей технике

Forbes: ВСУ оставили в Курской области часть лучших образцов военной техники
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетМинобороны

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили в Курской области часть своего лучшего вооружения. Об этом заявил обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс.

«Испытывая нехватку продовольствия и рискуя быть отрезанными, отступающие украинцы двигались быстро, вероятно, под покровом темноты. Все тяжелое снаряжение, которое они не могли взять с собой, они просто бросили, фактически предоставив его российской армии для захвата», — говорится в материале.

Отмечалось, что ВСУ оставили лучшие образцы военной техники и артиллерийского снаряжения, которые использовали элитные бригады украинской армии. Так, по информации Экса, российской армии удалось захватить танк Abrams американского производства, боевую машину Bradley и другие образцы военной техники.

Ранее Министерство обороны России раскрыло потери ВСУ в Курской области с начала их вторжения. Сообщалось, что украинская армия потеряла более 67 тысяч военных.

13 марта командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов заявил, что российская армия освободила все населенные пункты Курской области. По его оценкам, на зачистку города Суджа может уйти около десяти дней.

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