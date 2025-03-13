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12:17, 13 марта 2025Россия

В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Курской области с начала вторжения в регион

Минобороны России: ВСУ потеряли на курском направлении 67150 человек
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

С начала вторжения в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 67 150 военнослужащих. Данные об этом журналистам раскрыли в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, за время боевых действий в российском регионе Киев также лишился 392 танков, 316 боевых машин пехоты, 278 бронетранспортеров, 2196 боевых бронированных машин, 2428 автомобилей, 549 артиллерийских орудий, 52 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе поставленных ВСУ из США HIMARS и MLRS, и другого вооружения. Общее число уничтоженной на курском направлении техники превысило шесть тысяч единиц.

При этом за минувшие сутки Украина потеряла более 340 военнослужащих. По данным Минобороны, бои велись в районе населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня, Рубанщина и Суджа, об освобождении которой ведомство официально сообщило.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что сейчас можно констатировать освобождение всех населенных пунктов Курской области. Он также подчеркнул, что на зачистку Суджи может уйти до 10 дней.

ЖЗЛ
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