В России раскрыли тайный замысел ЕС по Украине

Пушков: Лидеры ЕС поддержали идею перемирия, чтобы дать себе и Киеву передышку

Вопреки тому, что лидеры стран Евросоюза поддержали идею 30-дневного перемирия, которое обсуждалось в ходе переговоров Украины и США в Джидде, ЕС не отступил от плана продолжить поддерживать вооруженное противостояние с Россией. Об этом высказался в Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Подлинная причина их поддержки, помимо желания не ссориться с США, состоит в том, что речь пока идет о перемирии, а не о мире. А в плане перемирия нет — во всяком случае, пока нет того, что Владимир Путин <…> вежливо назвал "нюансами"», — подчеркнул политик.

Сенатор полагает, что в перспективе договоренностей о прекращении огня, которые не включают критически важные для достижения мира вопросы, Европа увидела шанс дать себе и Киеву передышку, в то же время продемонстрировав, что она разделяет позицию США.

«По сути, в их подходах, как и в их нацеленности на продолжение конфликта, ничего не изменилось», — заключил Пушков.

Ранее украинский дипломат рассказал о судьбе утраченных Киевом территорий, которая обсуждалась в ходе встречи с США в Саудовской Аравии. По его словам, Украина признает, что не может вернуть их военным путем, но надеется в дальнейшем сделать это при помощи дипломатии.