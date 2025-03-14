В России раскрыли значение освобождения одного населенного пункта в Курской области

ТАСС: У бойцов ВСУ не осталось путей отступления из Курской области

В России раскрыли значение освобождения одного населенного пункта в Курской области. Речь идет о Гончаровке в Суджанском районе, передает ТАСС.

Как сообщили в российских силовых структурах, в связи с освобождением этого населенного пункта у бойцов Вооруженных сил Украины не осталось путей отступления из Курской области.

«Они отступали через Гончаровку. Сейчас не осталось путей отступления», — сказал собеседник агентства.

Ранее об освобождении Гончарова официально сообщили в Минобороны России. Бои за населенный пункт вели военнослужащие группировки войск «Север».