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14:33, 14 марта 2025Россия

В России раскрыли значение освобождения одного населенного пункта в Курской области

ТАСС: У бойцов ВСУ не осталось путей отступления из Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России раскрыли значение освобождения одного населенного пункта в Курской области. Речь идет о Гончаровке в Суджанском районе, передает ТАСС.

Как сообщили в российских силовых структурах, в связи с освобождением этого населенного пункта у бойцов Вооруженных сил Украины не осталось путей отступления из Курской области.

«Они отступали через Гончаровку. Сейчас не осталось путей отступления», — сказал собеседник агентства.

Ранее об освобождении Гончарова официально сообщили в Минобороны России. Бои за населенный пункт вели военнослужащие группировки войск «Север».

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