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12:20, 14 марта 2025Россия

Российские войска освободили населенный пункт под Суджей

Минобороны: Российские войска освободили Гончаровку в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска освободили населенный пункт под Суджей в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Гончаровка, где боевые действия вели военнослужащие группировки войск «Север».

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России за сутки удалось нанести поражение пяти бригадам и штурмовому полку Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Заолешенка, Запселье, Олешня и Рубанщина.

13 марта Минобороны РФ заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска освобождают не только город, но и всю агломерацию.

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