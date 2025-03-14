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02:05, 15 марта 2025Россия

В России рассказали об очень бесящей Европу ситуации

Генерал-майор Липовой: ЕС утрачивает влияние в конфликте на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Генерал-майор Сергей Липовой в интервью Tsargrad.tv рассказал, что Европейский союз утрачивает влияние в конфликте на Украине после начала диалога США и России, и эта ситуация их очень бесит.

Эксперт отметил, что в вопросе переговоров европейские страны не приглашают к обсуждению, хотя они длительное время поднимали градус противостояния.

«И вот они получили в сухом остатке то, что с ними никто не считается. Их это очень бесит», — отметил Липовой.

По его словам, сейчас Европа пытается создать негативный образ России и представить ее угрозой, а также стараются вклиниться в переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном.

В начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что странам ЕС необходимо сделать из Украины «стального дикобраза», который будет защищен от «потенциальных захватчиков». Так, она призвала срочно перевооружить Европу.

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