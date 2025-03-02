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21:40, 2 марта 2025Мир

Еврокомиссия призвала сделать из Украины «стального дикобраза»

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала сделать из Украины «стального дикобраза»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Европе необходимо сделать из Украины «стального дикобраза», который будет защищен от «потенциальных захватчиков». Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет газета The Guardian.

По ее словам, необходимо срочно перевооружить Европу. По мнению дипломата, для обеспечения Украины нужны «комплексные гарантии безопасности», которые поддержат ее экономические и военные позиции.

«Европейцам необходимо работать над тем, чтобы "превратить Украину в стального дикобраза, не перевариваемого потенциальными захватчиками"», — добавила она.

Ранее Фон дер Ляйен выступила против передачи Украине замороженных активов России.

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