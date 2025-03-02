Еврокомиссия призвала сделать из Украины «стального дикобраза»

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала сделать из Украины «стального дикобраза»

Европе необходимо сделать из Украины «стального дикобраза», который будет защищен от «потенциальных захватчиков». Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет газета The Guardian.

По ее словам, необходимо срочно перевооружить Европу. По мнению дипломата, для обеспечения Украины нужны «комплексные гарантии безопасности», которые поддержат ее экономические и военные позиции.

«Европейцам необходимо работать над тем, чтобы "превратить Украину в стального дикобраза, не перевариваемого потенциальными захватчиками"», — добавила она.

Ранее Фон дер Ляйен выступила против передачи Украине замороженных активов России.