В России разработали законопроект о выплате прожиточного минимума домохозяйкам

В Госдуме разработали законопроект о выплате прожиточного минимума домохозяйкам

Глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект о ежемесячных выплатах в размере прожиточного минимума для домохозяек. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что проект распространится на тех, кто постоянно проживает на территории России совместно с членами семьи и занимается исключительно ведением домашнего хозяйства.

При этом ежемесячную выплату будут получать только в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, которая установлена в регионе.

Ранее юрист Елена Кузнецова сообщила, что с 1 марта 2025 года у некоторых россиян выросли пенсии и социальные выплаты. В частности, речь идет о военных пенсионерах. Также проиндексировано пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за прекращения работы предприятия.