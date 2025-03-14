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15:35, 14 марта 2025Экономика

В России заявили о коренном изменении торговых маршрутов

АКРА: Изменение торговых путей затронуло минимум 40 % экспорта и импорта РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Коренное изменение торговых маршрутов, произошедшее за последние несколько лет на фоне масштабных западных санкций, затронуло минимум 40 процентов российского экспорта и импорта. Такую оценку дали эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), их слова приводит ТАСС.

Аналитики напомнили, что с 2022 года ключевыми торгово-экономическими партнерами России стали страны БРИКС. В это объединение, помимо РФ, входят Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия. Именно эти государства, отметили в АКРА, сумели заместить западные страны.

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Основные сдвиги в географической структуре российского торговли, подчеркнули эксперты, произошли в 2022-2023 годах. Главными драйверами выступили первоначальные участники БРИКС — Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. За последние несколько лет их доля во внешнеторговом обороте РФ увеличилась с 20-25 процентов в 2022-м до 45-55 процентов в 2024 году. За отчетный период заметно усилилась роль стран Центральной Азии и Белоруссии, но не в столь значительной степени, как в случае с БРИКС.

С момента ввода масштабных западных санкций резко выросла и доля национальных валют в структуре расчетов России с ключевыми союзниками. Подобная динамика затронула в том числе торговые операции с главным торгово-экономическим партнером РФ. Доля рубля и юаня в структуре расчетов с Китаем в начале 2025 года превысила отметку 95 процентов, отмечал помощник президента Юрий Ушаков. В настоящее время Россия замыкает топ-5 ключевых торговых партнеров КНР, заключил он.

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