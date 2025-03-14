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09:36, 14 марта 2025Экономика

Ноутбуки в России подешевели и стали реже продаваться

«Известия»: В России падают продажи ноутбуков, а цены на них снижаются
Дмитрий Воронин
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Продажи ноутбуков на российском рынке снизились в начале 2025 года на 20-30 процентов, в то же время они подешевели на 10-20 процентов. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Реже продаваться стала техника в сегменте в 50–150 тысяч рублей, что связывают с перенасыщением рынка и высокими ставками по потребительским кредитам. На цены также влияет и снижение курса доллара. В частности, сотрудник одной из торговых площадок, с которым побеседовали журналисты, отмечает, что ситуация, при которой продавцы и импортеры расходятся в оценках темпов подорожания ноутбуков, связана как раз с тем, что отпускная стоимость товара зависит от текущего валютного курса.

С уходом крупных мировых брендов исчезли и рекомендованные ими цены, что также усложняет ценообразование, указывает глава проекта Content-Review Сергей Половников. «Пользователи, у которых нет острой необходимости покупать ноутбук сейчас, решили отложить приобретение в ожидании улучшения экономической ситуации», — комментирует руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина.

Ранее на этой неделе стало известно, что Минпромторг РФ планирует начать с 1 декабря обязательную маркировку телефонов, смартфонов и ноутбуков. Ее необходимость власти, в частности, объясняют колеблющимся в пределах от 13 до 43 процентов показателем нелегального оборота радиоэлектронной продукции в стране.

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