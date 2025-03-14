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14:37, 14 марта 2025Экономика

В России высказались о возобновлении экспорта по «Северному потоку»

Новак: Возобновление поставок по «Северному потоку» в Европу пока не актуально
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В России не ждут быстрого решения вопроса о возобновлении поставок российского газа в Европу по «Северному потоку». Об этом Reuters заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Эта тема пока не является актуальной, пояснил Новак в ответ на вопросы издания.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Bild, кабмин ФРГ сейчас изучает возможности предотвращения ввода в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2». Такой сценарий может стать возможным при достижении соответствующих договоренностей между американской и российской стороной.

По данным немецкого издания, в Швейцарии уже несколько недель идут секретные переговоры о возможности поставок газа из РФ в Германию. Центральной темой обсуждения, по данным журналистов, является «Северный поток-2». Утверждается, что посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно приезжал в Швейцарию для переговоров по этому вопросу.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты обсуждают с Россией и ФРГ приобретение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Целью переговоров немецкое издание Correctiv тогда назвало возобновление поставок российских энергоносителей в Европу после окончания конфликта на Украине.

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