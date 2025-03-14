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15:36, 14 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе криминальный авторитет получил срок за продажу оружия и разбой

Криминального авторитета Мику Ингуша осудили на 14 лет со штрафом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Томской области суд приговорил криминального авторитета Микаила Арчакова, известного как Мика Ингуш, к 14 годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей за продажу оружия и разбой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Опубликовано видео задержания криминального авторитета. На кадрах видно, как силовики с ломом выбегают из служебного автомобиля, подбегают к машине, в которой находится фигурант, разбивают окно, кладут Арчакова на асфальт и надевают ему наручники.

По данным канала, Арчаков собрал банду, которая продавала оружие и занималась разбоем, а также совершала другие преступления.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур задержали трех киллеров, расправившихся с главарем ОПГ «Ташкентские» Сергеем Нестеруком в 2000-х.

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