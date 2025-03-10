Трех расправившихся с лидером ОПГ «Ташкентские» киллеров задержали спустя 16 лет

Shot: Задержали убивших главаря ОПГ «Ташкентские» Нестерука в 2000-х киллеров

Сотрудники силовых структур задержали трех киллеров, расправившихся с главарем ОПГ «Ташкентские» Сергеем Нестеруком в 2000-х. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Нестеруку по прозвищу Ташкент устроили засаду в апреле 2009 года. Криминальный авторитет ехал в Москву из Латвии с похорон члена ОПГ «Великолукская» Вячеслава Стурайниса, известного как Слава Питерский. На трассе «Балтия» в Тверской области по его «Мерседесу» открыли огонь из АК-47 и АКС-74У.

По данным канала, киллеров удалось задержать только спустя 16 лет после преступления. Одного из них нашли в Санкт-Петербурге, а еще двух — в Пскове. Сейчас они находятся под стражей, им грозит пожизненный срок.

Оказалось, что злоумышленники — члены петербургской ОПГ «Великолукская». По одной версии, лидеры этих группировок не смогли поделить сферы влияния.

Ранее Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал киллера Тамбовской ОПГ Сергея Мирошника, признавшегося в расправе над мужчиной 30-летней давности.