Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:28, 12 декабря 2023Силовые структуры

Признавшегося в расправе 30-летней давности киллера Тамбовской ОПГ арестовали

Киллера Тамбовской ОПГ, признавшегося в убийстве 30-летней давности, арестовали

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Сергея Мирошника, признавшегося в расправе над мужчиной 30-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фигурант пробудет под стражей до 7 января 2024 года. По версии следствия, днем 11 января 1993 года Мирошник решил расправиться с двумя людьми, для этого не менее шести раз выстрелил в автомобиль, в котором те находились. Оба потерпевших были ранены, одного из них спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что Мирошник — киллер Тамбовской ОПГ — пришел в управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и рассказал о своих преступлениях. Во время разговора с силовиками участник ОПГ признался, что решил раскрыть детали случившегося спустя 30 лет из-за своей серьезной болезни.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Момент проноса ружья устроившей стрельбу в Брянске ученицей попал на видео

      В России задумались о введении уроков арабского языка в школах

      Защита немецких войск от дронов оказалась неожиданно дорогой

      Сотни людей пострадали из-за обледеневших тротуаров в российском городе

      Обнаружена новая симбиотическая звезда

      Двоих российских подростков и мужчину арестовали за поджог трансформатора

      Популярный комик назвал ведущего КВН позорищем

      Назван неочевидный симптом невроза

      Канада расширила антироссийские санкции

      «Ростов» расстался с бывшим футболистом сборной России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости