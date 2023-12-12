Признавшегося в расправе 30-летней давности киллера Тамбовской ОПГ арестовали

Киллера Тамбовской ОПГ, признавшегося в убийстве 30-летней давности, арестовали

Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Сергея Мирошника, признавшегося в расправе над мужчиной 30-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фигурант пробудет под стражей до 7 января 2024 года. По версии следствия, днем 11 января 1993 года Мирошник решил расправиться с двумя людьми, для этого не менее шести раз выстрелил в автомобиль, в котором те находились. Оба потерпевших были ранены, одного из них спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что Мирошник — киллер Тамбовской ОПГ — пришел в управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и рассказал о своих преступлениях. Во время разговора с силовиками участник ОПГ признался, что решил раскрыть детали случившегося спустя 30 лет из-за своей серьезной болезни.