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13:32, 10 декабря 2023Силовые структуры

Участник Тамбовской ОПГ пришел в ФСБ и рассказал о расстрелах 30-летней давности

В Петербурге член Тамбовской ОПГ признался силовикам в 2 убийствах спустя 30 лет

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Участник Тамбовской ОПГ, ликвидировавший двух оппонентов 30 лет назад, пришел в управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и рассказал сотрудникам о своих преступлениях. Об этом в воскресенье, 10 декабря, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 59-летний мужчина по имени Сергей Мирошник в прошлом был одним из членов тамбовских. В свое время он даже получил срок за хранение пистолета ТТ, а также за непредумышленное лишение жизни с помощью того же оружия.

В 1993 году Тамбовская ОПГ конфликтовала с другой группировкой за редкие металлы. В результате вражды ее члены решили ликвидировать оппонентов Виталия Архипова и Виктора Михеева в окрестностях рынка на улице Решетникова. Эту задачу взял на себя Мирошник и сам выстрелил в них из пистолета. Оружие позже он выбросил в Обводный канал.

Во время разговора с силовиками участник ОПГ признался, что решил раскрыть детали случившегося спустя 30 лет из-за своей серьезной болезни. Его задержали на двое суток.

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      Олеся Мицкевич
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