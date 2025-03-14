Среда обитания
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10:43, 14 марта 2025Среда обитания

В российском регионе открыли пункт охраны диких бизонов

В Якутии открыли пункт охраны редких видов животных
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал «Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал»

В Олекминском районе Якутии открыли новый пункт охраны редких видов животных «Намана». Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram-канале.

В «приют» из питомника «Тыымпынай» Горного улуса привезли десять телят бизонов. По словам Николаева, животные отлично перенесли долгий путь и уже начали исследовать новые просторы.

По словам главы региона, открытие новой территории стало частью важного проекта по сохранению популяции лесного бизона, занесенного в Красную книгу. Целью проекта является увеличение популяции этого вида и создание для него безопасной среды обитания.

Ранее в Красную книгу Москвы занесли белку-летягу. Начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Азамат Кунафин объяснил, что животные часто встречаются на территории Новой Москвы.

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