Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:27, 14 марта 2025Экономика

В Россию пришли температурные рекорды

Фобос: На Европейской территории России установилась аномальная погода
Мария Черкасова

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Аномальная погода установилась на европейской территории страны в связи с выносом средиземноморской воздушной массы в теплом секторе циклона «Урс». Об этом сообщили в Telegram-канале «Фобос».

В десятках населенных пунктах побиты рекорды марта. Так, в дагестанском селе Ахты воздух днем в пятницу, 14 марта, прогрелся до плюс 28,6 градуса Цельсия. В Невинномысске потеплело до плюс 27,9 градуса, в Нальчике до плюс 26,6 градуса. В Мордовии в середине марта воздух прогрелся до плюс 19,2 градуса.

Рекордно теплая ночь отмечена в Воронеже. Там воздух прогрелся до плюс 11,5 градуса. В Ставрополе было плюс 10,4 градуса, Курске — плюс 10,3 градуса.

При этом теплее всего в середине марта было в Грозном в 2013 году. Тогда воздух там прогрелся до плюс 32,9 градуса.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что метеорологическая весна наступит в столице в середине следующей недели. Ей будут предшествовать заморозки, которые придут на смену аномально теплой погоде.

    Обсудить
    Последние новости

    «Пока тайком». Лукашенко рассказал о тайных телефонных звонках Путину с Украины

    На Украине удивились словам генсека НАТО о членстве в альянсе

    Захарова рассказала о задаче ВСУ в Курской области

    Макрон рассказал о переговорах с Зеленским и Стармером

    Ушаков высказался о гарантиях Путина для украинских военных в Курской области

    Жирков оценил слова назвавшего РПЛ говном Кокорина

    В администрации Трампа отказались подчеркивать осуждение России в своих заявлениях

    Самая красивая девушка России обрадовалась поражению на конкурсе «Мисс Вселенная»

    Российские пилоты все чаще встречают НЛО во время полетов. Что это за загадочные объекты?

    Названо лучшее время отхода ко сну для взрослых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше