В Россию пришли температурные рекорды

Фобос: На Европейской территории России установилась аномальная погода

Аномальная погода установилась на европейской территории страны в связи с выносом средиземноморской воздушной массы в теплом секторе циклона «Урс». Об этом сообщили в Telegram-канале «Фобос».

В десятках населенных пунктах побиты рекорды марта. Так, в дагестанском селе Ахты воздух днем в пятницу, 14 марта, прогрелся до плюс 28,6 градуса Цельсия. В Невинномысске потеплело до плюс 27,9 градуса, в Нальчике до плюс 26,6 градуса. В Мордовии в середине марта воздух прогрелся до плюс 19,2 градуса.

Рекордно теплая ночь отмечена в Воронеже. Там воздух прогрелся до плюс 11,5 градуса. В Ставрополе было плюс 10,4 градуса, Курске — плюс 10,3 градуса.

При этом теплее всего в середине марта было в Грозном в 2013 году. Тогда воздух там прогрелся до плюс 32,9 градуса.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что метеорологическая весна наступит в столице в середине следующей недели. Ей будут предшествовать заморозки, которые придут на смену аномально теплой погоде.