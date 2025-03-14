В Совете Федерации вручили Лукашенко высшую награду

Матвиенко вручила президенту Белоруссии Лукашенко почетный знак Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила президенту Белоруссии Александру Лукашенко почетный знак Совфеда. Об этом сообщает ТАСС.

«Александр Григорьевич, для меня большая честь сейчас вручить вам нашу высшую награду Совета Федерации», — сказала она во время награждения белорусского лидера.

Александр Лукашенко выступил в верхней палате российского парламента 14 марта. В ходе выступления он также озвучил планы по объединению парламентов России и Белоруссии. По его словам, страны могут прийти к такому решению, если будут готовы.

Ранее Александр Лукашенко оценил вероятность вхождения Белоруссии в состав России. По его словам, это вряд ли произойдет в ближайшее время.