В США раскрыли отношение американцев к международным конфликтам

Менее 10 % американцев назвали международные конфликты важной проблемой для США

Американские граждане практически не интересуются международными конфликтами и климатической повесткой. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.

По данным исследования, лишь восемь процентов опрошенных назвали международные конфликты самой важной проблемой страны. Вопросы экологии волнуют два процента респондентов.

Больше половины участников опроса волнуют вопросы экономики (30 процентов) и сохранения демократии (25 процентов). Экономическая ситуация в основном беспокоит сторонников Республиканской партии (41 процент), у избирателей Демократической партии в приоритете вопрос сохранения демократии (46 процентов).

На третьем месте в списке значимых проблем оказался вопрос иммиграции. Его выделили 12 процентов опрошенных. Однако среди сторонников республиканцев иммиграцией обеспокоены 28 процентов участников исследования.

Опрос проводился с 6 по 10 марта среди 1198 зарегистрированных избирателей.

Ранее 46 процентов американцев выразили уверенность, что президент США Дональд Трамп находится на стороне России. Помимо этого, 52 процента граждан поддерживают Украину в конфликте с РФ. Об этом свидетельствуют данные опросов CBS News и YouGov.

Как указано в документе, почти половина американцев (44 процента) придерживается нейтральной позиции в вопросе конфликта на Украине, а четыре процента граждан находятся на стороне России.

Только 11 процентов респондентов считают, что Дональд Трамп поддерживает Киев в конфликте.

