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21:46, 2 марта 2025Мир

Американцы обвинили Трампа в переходе на сторону России

CBS News: Почти половина американцев уверены, что Трамп на стороне РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В США 46 процентов американцев уверены, что американский президент Дональд Трамп находится на стороне России. Помимо этого, 52 процента граждан поддерживают Украину в конфликте с РФ, следует из данных опросов CBS News и YouGov.

Как указано в документе, почти половина американцев (44 процента) придерживается нейтральной позиции в вопросе конфликта на Украине, а 4 процента граждан находятся на стороне России.

Только 11 процентов респондентов считают, что Дональд Трамп поддерживает Киев в конфликте. При этом 46 процентов уверены, что он на стороне Москвы. Еще 43 процента предположили, что американский лидер относится к РФ и Украине одинаково.

Большинство американцев продолжают считать Россию недружественной страной или врагом. При этом сторонники республиканцев меньше склонны рассматривать ее как врага, чем американцы в целом.

Ранее американские избиратели выразили мнение, что Украина должна сейчас задуматься о мирном урегулировании конфликта, а не о продолжении боевых действий. Как выяснилось, 62 процента опрошенных республиканцев поддерживают исключение Украины из возможных переговоров.

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