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10:11, 25 февраля 2025Мир

Американцы посоветовали Украине задуматься о мире

The Hill: Американские избиратели хотят, чтобы Украина думала о мире
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американские избиратели выразили мнение, что Украина должна сейчас задуматься о мирном урегулировании конфликта, а не о продолжении боевых действий. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на опрос Гарвардской исследовательской группы CAPS-Harris.

«72 процента зарегистрированных избирателей заявили, что хотят, чтобы Украина сосредоточилась на переговорах по урегулированию конфликта, а не на продолжении войны. Среди них 80 процентов республиканцев, 73 процента независимых избирателей и 61 процент демократов», — передает издание.

Кроме того, 62 процента опрошенных республиканцев заявили, что поддерживают исключение Украины из возможных переговоров. При этом как демократы, так и независимые избиратели спокойно относятся к идее исключения Европы из дискуссий, в то время как 69 процентов республиканцев поддерживают этот вариант.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится добиться мира на Украине «как можно быстрее». По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский препятствует урегулированию конфликта.

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