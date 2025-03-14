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01:29, 14 марта 2025Бывший СССР

В США сообщили о попытках украинских военных эвакуироваться из Курской области

FT: ВСУ проходят десятки километров пешком, чтобы выбраться из Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Украинские военные пробираются десятки километров пешком, чтобы эвакуироваться из Курской области, где наступают российские войска. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что проблемы у армии начались задолго до нынешнего прорыва россиян. По данным издания, причина заключалась в вытянутости плацдарма, «это было шаткое положение, и удерживать его становилось все труднее».

Отмечается, что цели операции в Курской области для Украины менялись на ходу. Изначально планировался глубокий, но краткосрочный рейд, однако затем план сменился на удержание территории, «что подвергало украинские войска большему риску». По словам украинский военнослужащих, одной из проблем стало то, что Starlink не работает на российской территории.

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