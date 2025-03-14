В ВСУ заявили о насыщении российских войск тяжелыми дронами

Офицер ВСУ с позывным Алекс заявил о насыщении российских войск тяжелыми дронами

Вооруженные силы России нарастили использование новых разработок тяжелых дронов на всех участках фронтов. О насыщении российских войск ударными беспилотниками в Telegram сообщает офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«Активность (...) [российских] тяжелых бомберов по типу наших вампиров/летучих мышей (речь об ударных дронах ВСУ типа "Кажан" и "Vampire", — прим. «Ленты.ру») увеличивается по всей ЛБС. (...) Появляются они на новых и новых участках», — заявил военный.

Он добавил, что если в начале российские войска использовали новые разработки в Курской области и на покровском направлении, то теперь распространили активность новых беспилотников на все участки фронта.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ к боям в Сумской области. По словам военного блогера Юрия Подоляка, украинские войска проводят перегруппировку сил, это свидетельствует о том, что украинское командование ожидает глубокого захода ВС России в Сумскую область.