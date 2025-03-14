Вэнс раскрыл позицию Трампа по распространению ядерного оружия

Вэнс: Трамп выступает против распространения ядерного оружия в восточной Европе

Президент США Дональд Трамп выступает против распространения ядерного оружия в страны восточной Европы. Позицию американского лидера раскрыл вице-президент США Джей-Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Я не говорил с президентом конкретно об этом, но я бы был шокирован, если бы он поддержал распространение ядерного оружия дальше в восточную Европу. Нужно быть осторожными, мы играем с жизнями будущих поколений», — подчеркнул Вэнс.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсуждал со спецпосланником президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом вопрос о перемещении ядерного оружия на территорию республики. «Я считаю, что не только пришло время для того, чтобы сделать это, но и стало бы безопаснее, если бы ядерное оружие уже было здесь», — отметил польский лидер.