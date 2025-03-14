Влад Бумага захотел обанкротить свой бизнес по продаже чипсов и газировки

Компания блогера Влада А4 намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Компания по продаже чипсов и газировки блогера Влада Бумаги, известного как Влад А4, захотела обанкротиться. Данные об этом опубликованы на портале «Федресурс», который следит за значимыми сведениями о деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В разделе «Публикации о лице», посвященному компании блогера «Бумажная бумага», 11 марта появилась запись «Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве».

ТАСС уточняет, что компания Бумаги участвует в семи судебных спорах в качестве истца. Общая сумма претензий к фирме блогера составляет примерно 40 миллионов рублей. Отмечается, что судебные иски связаны с контрактами по поставке компонентов для снеков или упаковок.

Ранее стало известно, что бильярдный бизнес телеведущего Леонида Якубовича оказался на грани закрытия. Сообщалось, что с компании Якубовича взыскали 219 тысяч рублей через суд.