Катание шаров принесло Якубовичу убытки

Mash: Бизнес телеведущего Леонида Якубовича оказался на грани закрытия

Бильярдный бизнес телеведущего Леонида Якубовича оказался на грани закрытия, утверждает Telegram-канал Mash. Без ссылок на источники в публикации указано, что с фирмы шоумена взыскали через суд штраф в размере 219 тысяч рублей.

Речь идет о компании «Бильярдная мануфактура Барсков и Ко», которая располагается в Калининградской области. Там делают столы и иное оборудование для игры в бильярд. А игрой с катанием шаров на таких столах занимаются в том числе в клубах Москвы и Петербурга.

Mash утверждает, что за 2023 год выручка компании упала на 56 процентов, канал называет это рекордными убытками. В январе 2025 года фирму обвиняли в «неосновательном обогащении в рамках заключенного ранее договора аренды недвижимости».

Ведущий программы «Поле чудес» входит в состав учредителей ООО «Бильярдная мануфактура "Барсков и К°"». Ему принадлежат 24 процента акций компании. В 2023 году выручка компании составила почти 7 миллионов рублей.

Ранее канал писал, что актриса и телеведущая Юлия Высоцкая продала свой бизнес «Едим дома» из-за убытков. Их, по данным канала, спровоцировало широкое обсуждение процесса приготовления блюд в социальных сетях. Вскоре в компании «Едим дома!» опровергли сообщения о продаже. Публикацию Mash назвали заведомо лживой.