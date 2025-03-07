Юлия Высоцкая прогорела из-за сырников

Юлия Высоцкая продала свой бизнес «Едим дома» из-за убытков

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая продала свой бизнес «Едим дома». Туда входят как кулинарные студии и закусочные, а также производство товаров. Как сообщает Telegram-канал Mash.

От бизнеса пришлось избавиться из-за убытков. Их, по данным канала, спровоцировало широкое обсуждение процесса приготовления блюд в социальных сетях. Речь идет, в том числе, о роликах с горящим шашлыком, макаронами с водкой и обугленными сырниками, которые стали мемами.

Mash пишет, что телеведущая вышла из «ООО Ритейл», который занимался ее франшизой. От записи передач «Едим дома» Высоцкая не отказалась.

В 2023 году в сети стали популярны ролики Высоцкой о готовке, снятые еще в начале 2000-х. Самое известное видео — то, где Высоцкая в эфире программы делает пышные мини-сырники. По словам ведущей, чтобы сырники получились нежными, они должны быть жидкими внутри и иметь золотистую корочку снаружи. Однако они оказались совершенно не похожи на те, что можно увидеть в кулинарных книгах.

Еще завирусился ролик, где Высоцкая жарит на огне куриные крылышки, обернув их в бекон. В какой-то момент мангал охватывает пламя, и бекон обугливается.