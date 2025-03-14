Во Франции оценили заявление Путина по Украине

Лекорню: Заявление Путина о перемирии символизирует начало реальных переговоров

Заявление президента России Владимира Путина о перемирии на Украине символизирует начала реальных переговоров об урегулировании конфликта. Так слова российского лидера оценил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала France 2.

«Все, что ведет к прекращению огня, можно только приветствовать. Мы видим, что начинаются настоящие переговоры. Впереди нас ждет дискуссия, переговоры, которые, очевидно, развернутся между Вашингтоном и Москвой», — подчеркнул Лекорню.

Министр отметил, что переговоры по урегулированию конфликта должны вестись между Россией, Украиной и европейскими странами, так как за этим стоят вопросы, «касающиеся архитектуры безопасности Европейского континента».

Ранее французская газета Les Echos обратила внимание, что в своей речи российский лидер не упомянул европейских лидеров.