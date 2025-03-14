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02:03, 14 марта 2025Интернет и СМИ

Во Франции заметили одну деталь в речи Путина по Украине

Les Echos: Путин в своей речи по Украине не упомянул европейских лидеров
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент России Владимир Путин во время своей речи по прекращению огня на Украине не упомянул европейских лидеров. Внимание на одну деталь в выступлении российского лидера обратила французская газета Les Echos.

«Он (Путин) упомянул лидеров ЮАР, Китая, Индии и Бразилии — основных стран БРИКС (…). О европейцах не было сказано ни слова», — подчеркивает издание.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением Штатов по прекращению боевых действий на Украине, но есть некоторые нюансы. Так, по словам политика, 30-дневное перемирие будет крайне выгодным шагом для Киева, поскольку в данный момент все группировки Вооруженных сил Украины в Курской области заблокированы.

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