Во Франции заметили одну деталь в речи Путина по Украине

Les Echos: Путин в своей речи по Украине не упомянул европейских лидеров

Президент России Владимир Путин во время своей речи по прекращению огня на Украине не упомянул европейских лидеров. Внимание на одну деталь в выступлении российского лидера обратила французская газета Les Echos.

«Он (Путин) упомянул лидеров ЮАР, Китая, Индии и Бразилии — основных стран БРИКС (…). О европейцах не было сказано ни слова», — подчеркивает издание.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением Штатов по прекращению боевых действий на Украине, но есть некоторые нюансы. Так, по словам политика, 30-дневное перемирие будет крайне выгодным шагом для Киева, поскольку в данный момент все группировки Вооруженных сил Украины в Курской области заблокированы.