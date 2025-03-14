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06:30, 14 марта 2025Из жизни

Юноша тайно снимал женщин в общественном туалете и собрал более тысячи видео

В Таиланде у юноши-вуайериста нашли тысячу видео из женских туалетов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В Таиланде поймали юношу-вуайериста, установившего скрытые камеры в общественных туалетах школ и заправочных станций. Об этом сообщает The Thaiger.

Юношу по имени Танапорн поймали случайно. Изначально полицейские расследовали на одной автозаправке дело, связанное с огнестрельным оружием. Там они и встретили Танапорна и заметили его странное поведение. Полицейские решили обыскать его и нашли два мобильных телефона. Юноша сильно нервничал, поэтому его попросили показать содержимое телефонов. Оказалось, что на них хранилось более тысячи видео из женских туалетов.

На допросе Танапорн признался, что последние два года тайно снимал женщин, пользовавшихся туалетом в районах Пхет Касем и Ом Ной. Он продавал собранный материал знакомым. Юноша объяснил, что это было и его фетишем, и источником заработка.

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Полиция обвинила Танапорна в хранении порнографии с целью получения личной или финансовой выгоды.

Ранее сообщалось, что в Великобритании садовника уличили в тайной слежке за пенсионеркой, с которой он дружил. Он спрятал свой телефон с включенной камерой в вазе, которая стояла у изножья ее кровати.

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