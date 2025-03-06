Мужчина спрятал телефон в вазе и полгода тайно снимал пенсионерку на видео

В Шотландии мужчина полгода снимал пенсионерку на телефон, спрятанный в вазе

В Великобритании садовника уличили в тайной слежке за пенсионеркой, с которой он дружил. Об этом пишет Daily Mail.

49-летний Эндрю Томас, работающий садовником, жил с 65-летней женщиной в одной деревне. Они регулярно общались, вместе пили кофе и алкогольные напитки и гуляли с собаками. Поскольку в деревне было не так много жителей, и все друг друга знали, они часто оставляли свои дома открытыми. 29 января 2023 года Томас, влюбившийся в пенсионерку, пробрался в ее дом и спрятал свой телефон с включенной камерой в вазе, которая стояла у изножья кровати.

29 июля 2023 года пенсионерка решила поменять искусственные цветы в вазе и заметила внутри телефон. Он был приклеен к стенке вазы и подключен к внешнему аккумулятору. Она достала телефон и увидела, что на нем включена видеозапись. В памяти телефона оказалось около 40 часов материалов, на которых была запечатлена пожилая женщина. На многих видео она была обнажена.

Дочь пенсионерки и ее партнер решили поймать вуайериста. На следующий день, когда пожилая женщина ушла в церковь, Томас пробрался в ее дом, чтобы забрать телефон, и попал в засаду. Дочь пенсионерки и ее партнер спросили у него, что он делает в чужом доме. Томас ответил, что пришел забрать инструмент для стрижки изгороди. Пара выгнала его и сообщила о нем в полицию.

Томас признал свою вину. Оказалось, что в 2014 году он уже попадался на тайной съемке. Тогда он работал на буровой установке в Северном море и спрятал камеру в душевой коллеги.

Ранее сообщалось, что дочь пожилого жителя британского города Бирмингем случайно обнаружила у него на компьютере кадры, снятые скрытой камерой в ванной. От его действий пострадали три британки, однако удалось установить личность только одной из них.

