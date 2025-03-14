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13:00, 14 марта 2025Силовые структуры

Задержанные за контрабанду оружия в Россию из Таиланда попали на видео

МВД показало видео с задержанными за контрабанду оружия в РФ из Таиланда
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержанные ФСБ и МВД мужчины за контрабанду оружия в Россию из Таиланда попали на видео. Кадры «Ленте.ру» предоставили в МВД России.

В начале и конце записи показано изъятое оружие. Также трое причастных к контрабанде дают признательные показания.

Задержанные являются членами экстремистской ячейки. По данным следствия, они с 2023 года занимаются криминальным бизнесом. Один из сообщников закупал пистолеты марки Glock в Таиланде, разбирал их на части и пересылал в Москву в посылках с бытовой техникой. Затем подельники отправляли коробки в Ингушетию, где оружие собирали.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 226.1 («Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей») УК РФ.

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