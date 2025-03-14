ФСБ и МВД пресекли канал контрабанды оружия в Россию из Таиланда

ФСБ и МВД перекрыли канал контрабанды оружия в РФ из Таиланда, задержаны трое

Сотрудники ФСБ и МВД перекрыли канал контрабанды оружия в Россию из Таиланда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

Возбуждено уголовное дело. Задержаны трое причастных к контрабанде. Задержанные в возрасте 24 лет и 21 года являются членами экстремистской ячейки. По данным следствия, они с 2023 года занимаются криминальным бизнесом. Один из сообщников закупал пистолеты марки Glock в Таиланде, разбирал их на части и пересылал в Россию в посылках с бытовой техникой.

Транспортная компания доставляла их в Москву, откуда контрабандисты переправляли в Ингушетию, где они собирали оружие. В ходе обысков у задержанных изъято четыре пистолета Glock и автомат, которые хранились в тайнике, оборудованном в селе Сурхахи.

Контрабандистов связывают с баталхаджинцами (боевое крыло братства (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России). Задержанные — братья Магомед и Салам Тумгоевы (Магомед Тумгоев внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также Билал Торшхоев.

Ранее «Лента.ру» рассказывала о последователях баталхаджинской террористической организации в своем материале