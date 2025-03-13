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09:08, 13 марта 2025Силовые структуры

В России раскрыли связанный с баталхаджинцами канал контрабанды оружия

В России правоохранители раскрыли связанный с баталхаджинцами канал контрабанды
Варвара Митина (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России правоохранители раскрыли связанный с баталхаджинцами (боевое крыло братства (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, внесено в перечень террористических организаций и запрещено в России) канал контрабанды оружия. Об этом сообщают «Известия».

Силовики задержали братьев Магомеда и Салама Тумгоевых (Магомед Тумгоев внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также Билала Торшхоева. По версии следствия, они и их сообщники переправили в Ингушетию пистолеты Glock в электроприборах. Канал контрабанды действовал более десяти лет. За это время незаконно удалось ввезти более 600 единиц оружия.

«Mash» сообщает, что фигуранты ездили в Бангкок, где покупали пистолеты Glock 19, которые потом разбирали на детали, прятали их в упаковки со сковородками и духовками, а потом по почте отправляли в Москву. Далее оружие на автобусах везли в Ингушетию. Во время проверок Glock было тяжело заметить, так как они в основном из пластика.

Ранее «Лента.ру» рассказывала о последователях баталхаджинской террористической организации в своем материале.

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