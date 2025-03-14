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20:26, 14 марта 2025Бывший СССР

В словах Зеленского разглядели мрачное послание ВСУ

Зеленский: Операция ВСУ в Курской области выполнила свою задачу
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Харченко / РИА Новости

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области выполнила свою задачу. На ее приближающийся конец намекнул президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию. Она свою задачу выполнила», — заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, на харьковском и восточном направлениях «спало давление» на подразделения ВСУ.

14 марта президент России Владимир Путин предложил ВСУ сдаться в плен в Курской области. Он пообещал сохранить жизнь и гарантировал достойное обращение всем сложившим оружие бойцам.

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