Зеленский: Операция ВСУ в Курской области выполнила свою задачу

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области выполнила свою задачу. На ее приближающийся конец намекнул президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию. Она свою задачу выполнила», — заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, на харьковском и восточном направлениях «спало давление» на подразделения ВСУ.

14 марта президент России Владимир Путин предложил ВСУ сдаться в плен в Курской области. Он пообещал сохранить жизнь и гарантировал достойное обращение всем сложившим оружие бойцам.