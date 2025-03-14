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11:40, 14 марта 2025Россия

Жители Подмосковья рассказали о взрывах и грохоте во время атаки БПЛА

РБК: Жители Балашихи рассказали о взрывах и грохоте во время атаки БПЛА
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Подмосковье
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Жители подмосковной Балашихи рассказали о взрывах и грохоте во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Их комментарии приводит РБК.

Утром 14 марта один дрон был уничтожен в микрорайоне Железнодорожный, в районе улицы Свободы, обломки второго упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово, неподалеку от улицы Демин Луг.

Жительница Железнодорожного в беседе с изданием отметила, что услышала громкие хлопки около 6:45. Другая женщина отметила, что после удара возникло задымление.

«Сработала сигнализация на авто. Я еще думаю, какой гром в марте? Не может быть», — поделилась с РБК жительница соседнего с микрорайоном Железнодорожный Ольгино.

Третий дрон за минувшее утро был уничтожен в микрорайоне Южная Битца Ленинского городского округа. Обломки устройства рухнули на строящуюся многоэтажку, в которую еще никто не заселился. Жительница ЖК «Южная Битца» заявила РБК, что «стоял грохот секунды 3-4».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в результате атаки беспилотников никто из граждан не пострадал.

ЖЗЛ
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