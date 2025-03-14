РИА Новости: Жительница Курской области забирала у ВСУ тушенку и раздавала людям

Жительница Курской области забирала у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) тушенку и раздавала мирному населению в Казачье Локне. Об этом РИА Новости рассказал ее муж Виктор Клюев.

«Она бегала по поселку, воровала у них [у ВСУ] внаглую тушенку и носила людям. Они там где-то стреляют, а она заходит, если их нет, набирает банки тушенки — мешок на плечи и пошла. Всем носила. (...) Я переживаю, что [с ней расправятся], а она ходит. Она не слушала вообще», — вспомнил россиянин.

По его словам, жена также помогала находить прячущихся в подвалах гражданских. Он рассказал, что им удалось спасти девятерых пожилых женщин. «У меня жена бегала и под обстрелами вытаскивала. [Одну] бабушку она вытащила через 15 дней. Она не могла даже ходить. С соседнего дома. Она там жила и пряталась, и боялась выйти», — сказал он.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее сообщалось, что после освобождения ряда населенных пунктов удалось найти свыше сотни пропавших людей.