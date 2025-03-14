Солист Bad Boys Blue Маккой: Западные артисты боятся ехать в РФ из-за санкций

Звезда культовой немецкой группы 80-х Bad Boys Blue Кевин Маккой заявил, что иностранные артисты боятся ехать в Россию из-за санкций и западной пропаганды. Его слова приводит Национальная служба новостей.

По словам певца, санкции в отношении России повлияли на музыкальную индустрию, усложнив процесс гастролей западных исполнителей. Маккой считает, что политика не должна касаться искусства, однако из-за пропаганды и ограничений многие иностранные артисты боятся выступать перед российскими зрителями.

«На самом деле проблемы нет. Люди просто прислушивались к пропаганде, и это было глупо», — объяснил Маккой, добавив, что его коллеги хотели просто вернуться и «делать музыку».

Ранее сообщалось, что Маккой приехал в Москву, чтобы дать несколько концертов. Журналисты отметили, что в райдере артиста — отсутствие алкоголя и запрет на требования выпить с гостями мероприятия.